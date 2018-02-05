Абрамович передумал получать швейцарский вид на жительство

Российский бизнесмен Роман Абрамович сначала подал, а потом отозвал запрос о виде на жительство в Швейцарии, пишут местные СМИ. Документы олигарх подавал в кантоне Вале, и отношение властей к его просьбе было позитивным – шансы Абрамовича получить положительный ответ были высоки.

Попытки СМИ выяснить причины решения бизнесмена наткнулись на суетный запрет на публикацию этих сведений.

Свою просьбу один из богатейших людей планеты направил летом 2016 года, отозвал же ее в июне 2017-го, сообщает ТАСС.