"Виталий, зажигалку!": издевавшиеся над мышью мужчины едва не сгорели заживо

Садистские опыты над мышью в ванной комнате могли бы закончиться плачевно для троих жителей Карелии, запамятовавших о школьных уроках физики и химии. Свои "изыскания" они сняли на видео.

"Вот аттракцион-то где! Насмерть, дрянь! Весь баллон извел. Недоморозил", — наперебой и с задором кричали молодые люди, решившие умертвить грызуна в ванной комнате.

В качестве оружия жителями Кеми был выбран аэрозольный баллончик, струей из которого они и пытались заморозить мышь. Средство для продувки ноутбуков (с содержанием пропана, бутана и бутодиана) подкачало, и тогда садисты ударились в другую крайность.

"О, можно поджечь! Виталий, зажигалку! Быстрее, кремировать!" — спешили они.

Виталий в отличие от баллончика оказался куда надежней, и спустя несколько секунд в руках у склонившихся над шевелящимся зверьком экспериментаторов была желанная зажигалка. Но стоило возникнуть искре, как раздался хлопок, а головы молодых людей оказались в облаке огня.

Судя по кадрам, никто из них серьезно не пострадал, разве что опалил волосы. Судьба подопытной мыши остается неизвестной.

В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект, увеличивающий максимальное наказание за издевательства над животными с двух до пяти лет лишения свободы. Также законопроект распространил действие статьи на тех, кто выкладывает записи жестокого обращения в интернет.