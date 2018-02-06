Тема:
Материаловедение и новые материалы 1 час назад
Петербургские учёные придумали светящееся покрытие для космических и "водных" кораблей
Силикон используется в тепловой защите космических кораблей.
Фото Орбитальная галерея Олега Артемьева / Роскосмос.
Химики из Санкт-Петербургского госуниверситета выявили катализаторы, которые при добавлении к силикону придают ему новые свойства: материал начинает светиться в темноте, а его термоустойчивость повышается до 320 градусов Цельсия. Результаты исследований опубликованы в журнале Catalysis Science and Technology.
Сегодня различные виды силикона используются в самых разных сферах: от производства кухонной утвари до военной промышленности и авиастроения. Одной из важнейших свойств материала является высокая термоустойчивость. Разработанные петербургскими учёными катализаторы позволяют заметно улучшить это свойство силиконов, а значит – повысить качество любой конечной продукции.
"При комнатной температуре исходные силиконы, как правило, находятся в жидком состоянии, а для их отверждения требуется добавка катализатора, – рассказал старший преподаватель СПбГУ Михаил Кинжалов. – Как правило, в промышленности для этого используют комплексы платины, но они приводят к мгновенному отверждению силикона. Чтобы замедлить процесс, нужны дополнительные вещества, однако в итоге силиконы всё равно получаются с относительно низкой термической устойчивостью".
Чтобы изменить ситуацию, учёные разработали принципиально новый состав катализаторов на основе иридия. Теперь отверждение происходит не мгновенно. В результате термическая устойчивость силиконового покрытия повысилась до 320 градусов, что на 120 градусов выше, чем позволяли прежние катализаторы.
Ещё одна уникальная особенность новых силиконовых материалов заключается в том, что они светятся в темноте. Это свойство дает возможность быстро и бесконтактно определять толщину силиконового покрытия и выявлять участки со слоем недостаточной толщины или вовсе лишённые покрытия.
Напомним, что силиконовые покрытия применяются в качестве защитных слоёв в военной, медицинской, автомобильной, космической промышленности и многих других сферах. Они эффективно защищают оборудование от плесени и влаги (дождя, пара, конденсата и так далее). Кроме того, силикон используется для термоизоляции.
К тому же силиконовые покрытия защищают подводные части кораблей от обрастания водорослями. При этом он абсолютно безвреден для жителей водоёмов.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об улучшенном покрытии для стёкол автомобилей на основе силикона и о нанопокрытии, которое защитит от космической пыли иллюминаторы МКС.
-
Шёлковым волокнам присвоили звание высокотехнологичных "природных метаматериалов"3 суток назад
-
Найден растворитель, открывающий путь к дешёвому экопластику13 суток назад
-
Крошечная структура поможет лучше слышать под водой14 суток назад
-
Насекомоядные растения спасут корабли от "прилипал"18 суток назад
-
Разработаны графеновые датчики, которые могут перевернуть "интернет вещей"27 суток назад
-
Новое свойство: гибкий графеновый материал при ударе становится твёрже алмаза1 месяц назад
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Официально представлено новое поколение Mercedes-Benz A-Class
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Российских артистов зовут выступать на Украине в железных клетках
- Французская альпинистка бросила напарника умирать в горах
- Роксана Бабаян нашла силы рассказать о Михаиле Державине
- Кажется, Бэнкси попался
- Как отпроситься в туалет во время обеда с королевой
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Сергей Рябков рассказал об исках России к США
- Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи
- На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым
- Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев
- Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова летчика-героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Взрыв газа в Бутове: пострадали 4 человека
- Снегопад столетия сменится самым холодным днем зимы
- Актера Панина задержали за злостные нарушения
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Страшное ДТП в Ленобласти: погибших уже девять
СК просит арестовать дагестанских чиновников
В кемеровском детском саду обнаружен радон
Рынки: обвал, паника и хаос
Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце
Глобализация создает энергетический кризис: 9 фактов
Сына Фиделя Кастро похоронили в Гаване
ЦБ отозвал лицензию у банка СБРР
В ДНР собираются завершить паспортизацию в ближайшие 5 лет
Обнищавшая телезвезда распродает недвижимость и шубы
"Плюшевый монстр": реакция 7-летней девочки и взрослого
Обогреватель поджег квартиру: трое погибших
В КНДР из-за санкций ухудшается гуманитарная ситуация
Истек срок домашнего ареста Михаила Саакашвили
Индекс Dow Jones рухнул на полторы тысячи пунктов
Новый глава ФРС Пауэл - причина обвала бирж США?
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения
"Идеальный враг" для идеального детектива
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере