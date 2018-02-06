Петербургские учёные придумали светящееся покрытие для космических и "водных" кораблей

Химики из Санкт-Петербургского госуниверситета выявили катализаторы, которые при добавлении к силикону придают ему новые свойства: материал начинает светиться в темноте, а его термоустойчивость повышается до 320 градусов Цельсия. Результаты исследований опубликованы в журнале Catalysis Science and Technology.

Сегодня различные виды силикона используются в самых разных сферах: от производства кухонной утвари до военной промышленности и авиастроения. Одной из важнейших свойств материала является высокая термоустойчивость. Разработанные петербургскими учёными катализаторы позволяют заметно улучшить это свойство силиконов, а значит – повысить качество любой конечной продукции.

"При комнатной температуре исходные силиконы, как правило, находятся в жидком состоянии, а для их отверждения требуется добавка катализатора, – рассказал старший преподаватель СПбГУ Михаил Кинжалов. – Как правило, в промышленности для этого используют комплексы платины, но они приводят к мгновенному отверждению силикона. Чтобы замедлить процесс, нужны дополнительные вещества, однако в итоге силиконы всё равно получаются с относительно низкой термической устойчивостью".

Чтобы изменить ситуацию, учёные разработали принципиально новый состав катализаторов на основе иридия. Теперь отверждение происходит не мгновенно. В результате термическая устойчивость силиконового покрытия повысилась до 320 градусов, что на 120 градусов выше, чем позволяли прежние катализаторы.

Ещё одна уникальная особенность новых силиконовых материалов заключается в том, что они светятся в темноте. Это свойство дает возможность быстро и бесконтактно определять толщину силиконового покрытия и выявлять участки со слоем недостаточной толщины или вовсе лишённые покрытия.

Напомним, что силиконовые покрытия применяются в качестве защитных слоёв в военной, медицинской, автомобильной, космической промышленности и многих других сферах. Они эффективно защищают оборудование от плесени и влаги (дождя, пара, конденсата и так далее). Кроме того, силикон используется для термоизоляции.

К тому же силиконовые покрытия защищают подводные части кораблей от обрастания водорослями. При этом он абсолютно безвреден для жителей водоёмов.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об улучшенном покрытии для стёкол автомобилей на основе силикона и о нанопокрытии, которое защитит от космической пыли иллюминаторы МКС.