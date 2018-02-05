Российским артистам предложили гастролировать на Украине в железных клетках

Дмитрий Корчинский — известный своими экстремистскими высказываниями лидер украинской националистической организации "Братство" (запрещена в России) в эфире телеканала "112 Украина" в очередной раз привлек внимание к своей персоне скандальным заявлением.

В одной из программ обсуждался запрет въезда на Украину еще двоим деятелям российской культуры – поэту Илье Резнику и режиссеру Владимиру Меньшову.

Комментируя это, Корчинский сказал, что (в отличие от многих украинских политиков) он не против того, чтобы российские артисты приезжали выступать на Украине.

Правда, предложил Корчинский, перевозить их надо "в железных клетках" и "держать в зоопарках". "Тогда будет все нормально", — заявил украинский экстремист на этом видео (после 14 минуты).

Ранее сообщалось, что на Украине составляется и пополняется список российских артистов, которым запрещен въезд в страну и гастроли там. Теперь уже почти 120 деятелей российской культуры признаны "угрожающими нацбезопасности" страны.