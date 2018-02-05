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Обнаружение и лечение различных форм рака 5 часов назад
Крупное исследование действия мобильников на организм вновь дало неоднозначный результат
Результаты исследований воздействия излучения мобильного телефона на организм животных оказались неоднозначными.
Фото Global Look Press.
Два долгожданных исследования, изучавших влияние излучения мобильных телефонов на здоровье крыс и мышей, предоставили учёным много поводов для размышлений. Однако результаты работ совершено не помогают закончить многолетний спор, возникший вокруг этой темы.
Во-первых, результаты выявили повышенный риск возникновения опухолей, повреждения ДНК или тканей и более низкий вес при рождении у некоторых групп грызунов, которых подвергали воздействию излучения телефонов. И в то же время нет никаких очевидных негативных эффектов у других групп. Явных эффектов, оказываемых телефонами на здоровье человека, также обнаружено не было.
Вопросы о том, вредят ли мобильные телефоны здоровью, возникали уже не раз. Устройства испускают электромагнитное излучение, и учёные хотели понять, существует какая-либо связь между использованием телефона и возникновением рака (или других заболеваний).
С этой целью специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросили экспертов Национальной токсикологической программы (NTP) провести исследования, чтобы ответить на этот вопрос.
В рамках двухлетней научной работы крыс и мышей поместили в специально построенные реверберационные камеры. Грызуны подвергались в таких помещениях воздействию излучения мобильных телефонов.
Уровни варьировались от низких до высоких, но в целом средний уровень был характерен для телефонов, поддерживающих технологии мобильной связи 2G и 3G, которые по-прежнему широко используются для голосовых и текстовых сообщений.
Авторы исследования подчеркнули, что даже самые низкие уровни, используемые в исследовании, были намного ниже максимального воздействия, которое получает рядовой пользователь телефона.
Воздействие начиналось ещё во время беременности животных, а затем продолжалось по девять часов в день на протяжении двух лет. Конечно, "это не является ситуацией, с которой большинство людей сталкиваются при использовании мобильных телефонов", говорит старший научный сотрудник NTP Джон Бухер (John Bucher), который руководил исследованием.
Самые весомые результаты показали, что у самцов крыс появляется повышенный риск развития опухоли в области сердца — злокачественной шванномы.
Аналогичным образом учёные наблюдали последствия для здоровья, не связанные с раком, среди испытуемых крыс (в том числе более низкий вес при рождении, признаки повреждения ДНК и различные заболевания сердца). Впрочем, не всегда было понятно, появлялись ли такие недуги именно из-за воздействия излучения.
Другие результаты показали, что самцы крыс и мышей, подвергшиеся воздействию излучения мобильных телефонов, жили дольше и имели меньшие признаки возрастных заболеваний почек, чем самцы, не подвергавшиеся излучению.
Любопытно, что и критики, и сторонники текущих оценок риска и стандартов безопасности мобильных телефонов считают, что исследования поддерживают их точки зрения.
Новые результаты невероятно важны, считает специалист из Университета в Олбани Дэвид Карпентер (David Carpenter), который давно предупреждал об опасности мобильных телефонов. Он отмечает, что злокачественные шванномы были обнаружены и в предыдущих исследованиях риска телефонов для человека.
Справедливости ради заметим, что позднее учёные опровергают результаты громкого исследования о раке и мобильных телефонах.
Джеффри Шарен (Jeffrey Shuren), директор Центра по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью FDA, отмечает в пресс-релизе, что новые исследования наряду с прошлыми работами "дали нам уверенность в том, что текущие стандарты безопасности мобильных телефонов достаточно для защиты здоровья людей".
Бухер заключил, что у него нет намерения менять свои привычки использования мобильного телефона.
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