Крупное исследование действия мобильников на организм вновь дало неоднозначный результат

Два долгожданных исследования, изучавших влияние излучения мобильных телефонов на здоровье крыс и мышей, предоставили учёным много поводов для размышлений. Однако результаты работ совершено не помогают закончить многолетний спор, возникший вокруг этой темы.

Во-первых, результаты выявили повышенный риск возникновения опухолей, повреждения ДНК или тканей и более низкий вес при рождении у некоторых групп грызунов, которых подвергали воздействию излучения телефонов. И в то же время нет никаких очевидных негативных эффектов у других групп. Явных эффектов, оказываемых телефонами на здоровье человека, также обнаружено не было.

Вопросы о том, вредят ли мобильные телефоны здоровью, возникали уже не раз. Устройства испускают электромагнитное излучение, и учёные хотели понять, существует какая-либо связь между использованием телефона и возникновением рака (или других заболеваний).

С этой целью специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросили экспертов Национальной токсикологической программы (NTP) провести исследования, чтобы ответить на этот вопрос.

В рамках двухлетней научной работы крыс и мышей поместили в специально построенные реверберационные камеры. Грызуны подвергались в таких помещениях воздействию излучения мобильных телефонов.

Уровни варьировались от низких до высоких, но в целом средний уровень был характерен для телефонов, поддерживающих технологии мобильной связи 2G и 3G, которые по-прежнему широко используются для голосовых и текстовых сообщений.

Авторы исследования подчеркнули, что даже самые низкие уровни, используемые в исследовании, были намного ниже максимального воздействия, которое получает рядовой пользователь телефона.

Воздействие начиналось ещё во время беременности животных, а затем продолжалось по девять часов в день на протяжении двух лет. Конечно, "это не является ситуацией, с которой большинство людей сталкиваются при использовании мобильных телефонов", говорит старший научный сотрудник NTP Джон Бухер (John Bucher), который руководил исследованием.

Самые весомые результаты показали, что у самцов крыс появляется повышенный риск развития опухоли в области сердца — злокачественной шванномы.

Аналогичным образом учёные наблюдали последствия для здоровья, не связанные с раком, среди испытуемых крыс (в том числе более низкий вес при рождении, признаки повреждения ДНК и различные заболевания сердца). Впрочем, не всегда было понятно, появлялись ли такие недуги именно из-за воздействия излучения.

Другие результаты показали, что самцы крыс и мышей, подвергшиеся воздействию излучения мобильных телефонов, жили дольше и имели меньшие признаки возрастных заболеваний почек, чем самцы, не подвергавшиеся излучению.

Любопытно, что и критики, и сторонники текущих оценок риска и стандартов безопасности мобильных телефонов считают, что исследования поддерживают их точки зрения.

Новые результаты невероятно важны, считает специалист из Университета в Олбани Дэвид Карпентер (David Carpenter), который давно предупреждал об опасности мобильных телефонов. Он отмечает, что злокачественные шванномы были обнаружены и в предыдущих исследованиях риска телефонов для человека.

Справедливости ради заметим, что позднее учёные опровергают результаты громкого исследования о раке и мобильных телефонах.

Джеффри Шарен (Jeffrey Shuren), директор Центра по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью FDA, отмечает в пресс-релизе, что новые исследования наряду с прошлыми работами "дали нам уверенность в том, что текущие стандарты безопасности мобильных телефонов достаточно для защиты здоровья людей".

Бухер заключил, что у него нет намерения менять свои привычки использования мобильного телефона.