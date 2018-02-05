В кафе на юго-востоке Москвы произошла перестрелка

На юго-востоке Москвы возник конфликт в кафе. Здесь в доме 1 по Первому Люберецкому проезду один из посетителей выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший доставлен в больницу.

Стрелок скрылся с места происшествия на автомашине Nissan, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе московского главка МВД России. Ведется розыск стрелка.

4 февраля в ресторане "Круазье" недовольный посетитель выстрелил в охранника из травматического оружия. После этого стрелявший уехал из ресторана на машине Maserati. 2 февраля двое мужчин ранили из травматического оружия третьего на рынке на востоке Москвы.