Японский "Апач" рухнул на жилой дом. Есть жертвы

Ударный вертолет AH-64 Apache вооруженных сил Японии рухнул на жилой дом. Катастрофа произошла в городе Кандзаки, что на острове Кюсю. Оба пилота погибли, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Двухэтажное частное здание загорелось, однако хозяев в тот момент в доме не было.

По последним данным, пожар потушен. Власти Японии организовали кризисный штаб для расследования крушения. А полеты AH-64 временно приостановлены.

Последнее время островное государство буквально преследуют авиационные инциденты. В декабре 2017 года на острове Окинава у американского вертолета отвалился иллюминатор. Тяжелое стекло упало на детскую площадку и ранило ребенка. Там же, но уже в январе 2018 года другой вертолет США совершил экстренную посадку.

Также в январе стало известно об аварийном приземлении F-15 японских ВВС. Как сообщают местные СМИ, во время тренировочного полета у боевой машины появилась неисправность в гидравлической системе. Никто не пострадал.