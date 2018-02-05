Японский "Апач" рухнул на жилой дом. Есть жертвы

Японский "Апач" рухнул на жилой дом. Есть жертвыЧитайте нас в Telegram
Ударный вертолет AH-64 Apache вооруженных сил Японии рухнул на жилой дом. Катастрофа произошла в городе Кандзаки, что на острове Кюсю. Оба пилота погибли, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Двухэтажное частное здание загорелось, однако хозяев в тот момент в доме не было.
По последним данным, пожар потушен. Власти Японии организовали кризисный штаб для расследования крушения. А полеты AH-64 временно приостановлены.
Последнее время островное государство буквально преследуют авиационные инциденты. В декабре 2017 года на острове Окинава у американского вертолета отвалился иллюминатор. Тяжелое стекло упало на детскую площадку и ранило ребенка. Там же, но уже в январе 2018 года другой вертолет США совершил экстренную посадку.
Также в январе стало известно об аварийном приземлении F-15 японских ВВС. Как сообщают местные СМИ, во время тренировочного полета у боевой машины появилась неисправность в гидравлической системе. Никто не пострадал.
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