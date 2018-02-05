Роструд считает погоду уважительной причиной опоздания на работу

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу по причине сложных погодных условий.

Об этом проинформировал ТАСС заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, необходимо потребовать перед применением дисциплинарного взыскания к работнику письменное объяснение. И если причина уважительная, например, перебои в работе общественного транспорта из-за сложных погодных условий, сотрудник не может быть привлечен к ответственности.

Метеорологи фиксируют рекордный объем снегопада, который за последние 2-3 дня накрыл центральную Россию, заставив работать в повышенном режиме дорожные службы, спасателей и энергетиков.