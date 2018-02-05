На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым

Украинская прокуратура открыла уголовное дело и начала расследование по факту посещения немецкими депутатами Крыма.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Речь идет о посещении полуострова делегацией из девяти депутатов трех земельных парламентов Германии — Северного Рейна — Вестфалии, Берлина, Баден-Вюртемберга от партии "Альтернатива для Германии".

Целью поездки является обсуждение вопросов снятия западных санкций и признания Крыма российским.