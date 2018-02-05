Дмитрий Медведев: комиссия МОК приняла постыдное и аморальное решение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей официальной странице в Facebook прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета пойти в обход вердикта Спортивного арбитражного суда и отказать в допуске на Олимпиаду 15 российским спортсменам и тренерам.

"Комиссия МОК приняла постыдное решение, — написал Медведев. — Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель – причинить политический ущерб нашей стране".

Ниже приводится полный текст заявления премьера.