Формула-1. Вместо девушек пилотов на старт теперь будут выводить дети

Юные гонщики заменят девушек и будут выводить пилотов на старт на этапах чемпионата "Формулы-1" в сезоне 2018 года. Об этом сообщил коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес. Ранее стало известно, что чемпионат откажется от грид-герлз в новом сезоне.

"Это будет необыкновенный момент для детей, — сказал Братчес, которого цитирует ТАСС со ссылкой на BBC. — Они будут наблюдать за своими кумирами, видеть, как они готовятся к гонке, быть рядом с ними в драгоценные несколько минут до начала гонки.Данная инициатива продолжит вдохновлять молодое поколение "Формулы-1" заниматься гонками".

Отмечается, что дети будут юными пилотами, которые сами активно занимаются гонками. Грид-кидз будут отбираться по их заслугам в национальных чемпионатах по картингу.