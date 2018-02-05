Известный русскоязычный блогер найден в ванной с ножом в спине

В своей квартире в Тирасполе (Приднестровье) найден мертвым русскоязычный блогер Михаил Кирияк. Под ником The Natakorn он стал известен в Сети своими видеообзорами игр — прежде всего, среди фанатов Minecraft.

Как сообщила его супруга, убийцы воткнули Михаилу нож в спину, пишет издание Дни.ру.

По другим сведениям, тело блогера было обнаружено в ванной комнате с многочисленными ножевыми ранениями. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Личная страница Михаила в соцсети "ВКонтакте" неактивна уже с 29 января, а в комментариях под фотографиями пользователи оставляют соболезнования его родным и близким, отмечает Life.