Запрещенную "Смерть Сталина" покажут в Белоруссии

Нарушений законодательства не выявлено. Это вердикт специалистов внутренней экспертной комиссии Минкультуры Белоруссии. Она не имеет замечаний по прокату фильма "Смерть Сталина" в Беларуси. Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи запрещена в России к показу. Российское министерство культуры отозвало у картины уже выданное прокатное удостоверения.

Попридержали удостоверение после этого и в Минске, отмечает "Интерфакс". Но просмотр фильма специальной комиссией поставил все точки над i.

"Смерть Сталина" в сатирической манере повествует о борьбе за власть после смерти в марте 1953 года лидера Советского Союза. Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2017 года на кинофестивале в Торонто. В картине снялись Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми и Руперт Френд.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") потребовала проверить "Смерть Сталина" на экстремизм. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с мнением противоположной стороны, что запрет проката картины является проявлением цензуры.

Искажение истории увидел в комедии о смерти советского вождя сын Никиты Хрущева Сергей. "Смерть Сталина" в России фактически заменили на вышедший в 2016 году фильм "Диван Сталина" с Фанни Ардан и французским бельгийцем с российским паспортом Жераром Депардье.