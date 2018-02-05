Признанная мертвой собака вернулась в семью после 10-летней разлуки

Собака Эбби вернулась в семью Суйервельдов из американского штата Пенсильвания после 10-летней разлуки. В 2008 Дебра Суйервельд оставила собаку во дворе вместе со своей 12-летней дочерью. Внезапно пес вырвался из рук девочки и убежал. Его долго искали, пока не признали погибшим. Американцы в шоке от возвращения пса, сообщает Metro.

Дебра Суйервельд рассказала, что не поверила своим ушам, когда ей позвонили из местного приюта для животных и сказали, что Эбби нашлась.

"Я помню, как мы рыдали, когда поняли, что Эбби больше нет с нами. Я долго не верила, что спустя 10 лет, нам вновь удастся ее увидеть", — рассказала американка.

В том, что найденная черная собака действительно принадалежит семье Суйервельд, нет никаких сомнений – об этом говорят данные чипа, вшитого в спину питомца много лет назад.

Эбби обнаружили в середине января примерно в 20 километрах от дома ее первых хозяев. Представители приюта говорят, что, судя по тому, в какой прекрасной форме находится собака, все эти годы с ней обращались очень хорошо.

Эбби все еще откликается на свое имя и помнит команды, которым ее обучили более 10 лет назад. Где пес пропадал все эти годы, впрочем, неизвестно.