Олимпиада-2018. На церемонии открытия от России пройдут 70-75 спортсменов

Олимпийский комитет России сообщил, что на церемонии открытия Игр в Пхенчхане в составе делегации "Олимпийских спортсменов из России" пройдут 70-75 российских спортсменов. Церемония открытия состоится 9 февраля.

Ранее стало известно, что от участия в церемонии открытия отказались российские фигуристы, шорт-трекисты, хоккеисты, лыжники, биатлонисты. Однако ОКР в своем заявлении написал, что игроки сборной по хоккею и представители лыжных гонок по стадиону все-таки пройдут. "С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек, говорится в сообщении ОКР, которое цитирует ТАСС. — В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы".

Сейчас в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов. Все они будут выступать под нейтральным флагом. На церемонии открытия этот флаг понесет волонтер.