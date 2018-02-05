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5 февраля 201820:15 Андрей Григорьев, Дарья Козлова

МОК подозревают в том, что им руководят спонсоры

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Вопреки главным принципам олимпийского движения, собственной Хартии и здравому смыслу Международный олимпийский комитет отказался приглашать на Игры в Южной Корее россиян, оправданных спортивным арбитражным судом. В Москве это решение вызвало искреннее сожаление. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, судьи подтвердили необоснованность подозрений в адрес россиян. Но глава МОК Томас Бах объяснил, что этого мало. Российские спортсмены разочарованы. Но не удивлены.

Пятнадцать россиян — тринадцать спортсменов и два тренера — полностью оправданы спортивным арбитражным судом (CAS), но на Олимпиаду попасть все-таки не смогут. Решение абсурдное, тем более, что на сегодняшнем открытии предолимпийской сессии МОК Томас Бах опять говорит об индивидуальном правосудии.

"Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхёнчхане, но в самых строгих условиях. Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов", — заявил он.

Фактически этим нарушен один из основных принципов Олимпийской хартии. По идее, любые споры должны решаться исключительно в спортивном арбитражном суде, а МОК его просто проигнорировал.

"МОК должен признавать решение конституционного арбитражного суда. Поэтому вот эти все заявления МОК, они несколько странные, они нарушают его же собственные нормативные акты. Я уверен, что это напрямую скажется и на развитии всего спортивного олимпийского движения", — уверен Павел Колобков, министр спорта РФ.

Сначала отстранение российской сборной, запрет на использование государственных гимна и флага, потом унизительная система приглашений — такого в истории олимпийского движения никогда не было — все шло к тому, чтобы не допустить российских спортсменов на Олимпиаду под любым предлогом.

"Сразу было понятно, что нас не допустят. Была надежда, конечно, особенно когда появилось решение суда, но вот — ничего не получилось", — возмущается Александр Третьяков, олимпийский чемпион по скелетону.

"Было, конечно, сразу понятно, что нас не допустят, но какие-то шансы еще оставались", — делится эмоциями Ольга Фаткулина, серебряный призер олимпийских игр по конькобежному спорту.

Если раньше были сомнения — может, кто-то подвергся санкциям по ошибке, и суд это недоразумение исправит — то сейчас совершенно очевидно, борьба идет не с допингом, а с российской сборной.

"Они делают всё возможное, чтобы не допустить и тренеров. Вообще, чтобы не было никакой помощи ребятам. Они же чего хотят добиться — чтобы результатов у России не было вообще никаких", — убежден Сергей Чудинов, тренер сборной России по скелетону.

У специалистов всемирного антидопингового агентства и в самом Пхёнчхане к нашим спортсменам, даже с аббревиатурой ОАР (олимпийские атлеты из России) на безликой серой форме — отношение предвзятое .

Российские хоккеистки решение МОК узнают во время своей первой тренировки на олимпийском объекте. В команде — непонимание, что именно может стоять за такой позицией Международного олимпийского комитета.

"Это — высшая несправедливость. Спорт всегда считался до политики, но тут на деле и по факту получается по-другому", — говорит Алексей Чистяков, главный тренер женской сборной России по хоккею.

CAS оправдал пять хоккеисток сборной России, но три из них уже завершили свою карьеру.

Непросто готовиться к первым играм и тем нашим девушкам, которые все-таки добрались до Пхенчхана. Сегодня — неожиданный визит представителей WADA для взятия допинг проб.

По словам Чистякова, в итоге, восемь наших хоккеисток опоздали на первую тренировку в Южной Корее, которая оказалась подпорченной.

"Всё делают, чтобы у нас тренировок не было. Всё срывают нам", — негодует Анна Шохина, нападающая женской сборной России по хоккею.

Но даже несмотря на двойные допинг-пробы, нервную атмосферу и усеченный состав, наши хоккеистки в Корею приехали бороться.

"Передаем привет зрителям телеканала "Россия 24". Болейте за нас! Мы будем стараться!", — говорят они.

Результат Сочи наши девушки планируют улучшить и в этот раз подняться на Олимпийских играх на пьедестал почета.

Бороться до последнего — не только на Олимпиаде — но и для того, чтобы на нее попасть. Все российские спортсмены, которых в Южную Корею не пускает МОК, продолжают тренироваться.

"Если даже нас допустят, моя первая гонка 13 февраля уже. Очень тяжело будет акклиматизироваться за такой короткий интервал. А ведь еще и перелет", — говорит Евгения Шаповалова, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам.

Причины беспрецедентного давления на Россию могут быть не только политические, но и финансовые. С тех пор, как к организации Игр стали привлекать спонсоров, влияние международных корпораций на МОК стало слишком заметным.

"Он сам, к сожалению, не принимает решений, судя по всему. Я в этом убеждена. Скорее всего, это спонсоры. Даже когда мы получили хорошие известия от CAS, я была уверена, что это только начало боевых действий со стороны МОК", — рассказала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок РФ.

Российские спортивные федерации не сдаются. Юристы в ближайшее время определят, в какой еще международный суд можно обратиться, чтобы получить путевки на Олимпиаду. Причем, стремятся успеть уже даже не на открытие — слишком мало шансов — а хоть на какую-то часть соревнований, вплоть до закрытия, 25 февраля.

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