Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин

Представители компании Doritos объявили о выпуске специальных чипсов для женщин. Они не будут оставлять следов на пальцах, а также хрустеть. Кроме того, упаковка нового продукта будет умещаться в дамской сумочке. Впрочем, представительниц прекрасного пола такая концепция возмутила, сообщает Independent.

Представители Doritos, по всей видимости, полагают, что просыпать чипсы, громко хрустеть ими, попутно пачкая пальцы – это удел исключительно мужчин. Интернет-пользовательницы отметили, что подобное поведение связано с воспитанностью того или иного человека, а не с его полом.

"Это одна из самых глупых идей в мире", - отметила пользовательница "Твиттера".

"Никогда не встречала женщину, которая не любила бы облизывать пальцы, хрустеть чипсами и когда-либо пыталась положить пакет с ними в дамскую сумочку", — заявила еще одна блогерша.

Представители Doritos подобные претензии пока не прокомментировали.