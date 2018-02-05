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5 февраля 201819:46

Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин

YouTube.com/Doritos°

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Представители компании Doritos объявили о выпуске специальных чипсов для женщин. Они не будут оставлять следов на пальцах, а также хрустеть. Кроме того, упаковка нового продукта будет умещаться в дамской сумочке. Впрочем, представительниц прекрасного пола такая концепция возмутила, сообщает Independent.

Представители Doritos, по всей видимости, полагают, что просыпать чипсы, громко хрустеть ими, попутно пачкая пальцы – это удел исключительно мужчин. Интернет-пользовательницы отметили, что подобное поведение связано с воспитанностью того или иного человека, а не с его полом.

"Это одна из самых глупых идей в мире", - отметила пользовательница "Твиттера".

"Никогда не встречала женщину, которая не любила бы облизывать пальцы, хрустеть чипсами и когда-либо пыталась положить пакет с ними в дамскую сумочку", — заявила еще одна блогерша.

Представители Doritos подобные претензии пока не прокомментировали.

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