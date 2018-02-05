Дело Елены Мисюриной: роковая ошибка или запугивание врачей

Тема:
Дело врача Мисюриной 47 минут назад
Дело Елены Мисюриной: роковая ошибка или запугивание врачейЧитайте нас в Telegram
За несколько дней хэштег #яЕленаМисюрина взорвал российские соцсети. Медики взбунтовались против сурового приговора врачу-гематологу, после чего за осужденную вступилась прокуратура. Между тем, дочери Александра Бобкова, который умер после роковой процедуры, настаивают на своем. Истину в этой истории попытались найти гости программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Хроника событий: 25 июля 2013 года Александр Бобков пришел в медцентр "Генотехнология", который организовали супруги Мисюрины и сделал биопсию. Вечером дома ему стало плохо, вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали в клинику "Медси", где провели операцию, после которой он умер. Родные Александра Бобкова подали заявление в суд. В январе 2018 года 42-летняя Елена Мисюрина была признана виновной и осуждена на два года колонии общего режима по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Суровость наказания шокировала семью Елены и врачей.
В студию программы пришла мама Елены Мисюриной, тоже врач, которая сообщила, что, несмотря на последнее решение суда – освободить ее дочь из-под стражи, она по-прежнему находится в СИЗО. "Никакого объективного доказательства ее вины нет, — убеждена женщина. – Нет, протоколов операции, вскрытия нет. Нет даже патолого-анатомических исследований, которые подтверждали бы вину. Фактически обвинение основано на фальшивом заключении, написанном на бланке Советского Союза".
В свою очередь дочери погибшего Александра Бобкова – Анна и Елена – убеждены, что именно Елена Мисюрина виновна в смерти их отца. Девушки утверждают, что "СМИ все переврали", и правда на их стороне. Девушки рассказали, что подавали жалобы в Департамент здравоохранения, и был выявлен ряд нарушений, в том числе и отсутствие согласия пациента на процедуру. Однако в клинике уверяют, что согласие было.
Среди гостей Андрея Малахова была так же депутат, убежденная, что вина докторов — прежде всего, в том, что они не объяснили родственникам ситуацию, одноклассница Елены Мисюриной, утверждающая, что "медицину задушили".
Одним из самых эмоциональных на этой программе был певец Данко, который, по его словам, сам стал жертвой врачебной ошибки, за которую страдает его маленькая дочь. "Она должна сидеть, — считает артист. — Мы все в опасности! Мне кажется, те врачи, которые выступили в поддержку Мисюриной, просто испугались! Потому что они — такие же убийцы как и она".
В свою очередь врач Леонид Печатников отметил, что "мы не имеем права подвергать сомнению квалификацию судей и прокурора", поблагодарил врачей за поддержку коллеги и попросил оказать максимальную помощь адвокатам. А опытный гематолог Александр Пивник призвал возмущенных гостей, выступающих на стороне дочерей Александра Бобкова, не говорить с врачами на повышенных тонах, "потому что завтра вы придете к нам на коленях". "Любая операция – это риск, — подчеркнул он. — Но если мы не будем рисковать – мы не сможем работать. Врачи начинают бояться лечить из-за опасности нанести вред себе".
На чьей же стороне правда? Имела ли место фатальная ошибка гематолога? И как флэш-моб может изменить ситуацию в российской медицине? Расследование – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
-
Леонид Рошаль о деле гематолога Елены Мисюриной: она не убийца, она врач47 минут назад
-
Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину7 часов назад
-
Скворцова: в деле Мисюриной нужны дополнительные экспертизы5 суток назад
-
Прокуратура просит отменить приговор врачу-гематологу5 суток назад
-
СК: обсуждение приговора врачу-гематологу неэтично6 суток назад
-
Врачебное сообщество надеется на пересмотр дела Мисюриной6 суток назад
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Официально представлено новое поколение Mercedes-Benz A-Class
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Российских артистов зовут выступать на Украине в железных клетках
- Французская альпинистка бросила напарника умирать в горах
- Роксана Бабаян нашла силы рассказать о Михаиле Державине
- Кажется, Бэнкси попался
- Как отпроситься в туалет во время обеда с королевой
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Сергей Рябков рассказал об исках России к США
- Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи
- На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым
- Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев
- Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова летчика-героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Взрыв газа в Бутове: пострадали 4 человека
- Снегопад столетия сменится самым холодным днем зимы
- Актера Панина задержали за злостные нарушения
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Правительство Дагестана отправили в отставку
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"
10 самых дорогих новостроек России
Навального подозревают в избиении полицейских
МОК подозревают в том, что им руководят спонсоры
10 самых спортивных регионов России
Запрещенную "Смерть Сталина" покажут в Белоруссии
На Мальдивах введено чрезвычайное положение
60 минут. Список возвращенцев
Пентагон где-то потерял почти миллиард долларов
В кафе на юго-востоке Москвы произошла перестрелка
Lada Xray получил несколько новых важных опций
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений
Замполиты возвращаются в армию
Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам
Программа "60 минут по горячим следам"
Снегопад века. Фотолента
У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения
Татьяна Константинова: я не занимаюсь благотворительностью
"Идеальный враг" для идеального детектива
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере