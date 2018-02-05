Дело Елены Мисюриной: роковая ошибка или запугивание врачей

За несколько дней хэштег #яЕленаМисюрина взорвал российские соцсети. Медики взбунтовались против сурового приговора врачу-гематологу, после чего за осужденную вступилась прокуратура. Между тем, дочери Александра Бобкова, который умер после роковой процедуры, настаивают на своем. Истину в этой истории попытались найти гости программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Хроника событий: 25 июля 2013 года Александр Бобков пришел в медцентр "Генотехнология", который организовали супруги Мисюрины и сделал биопсию. Вечером дома ему стало плохо, вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали в клинику "Медси", где провели операцию, после которой он умер. Родные Александра Бобкова подали заявление в суд. В январе 2018 года 42-летняя Елена Мисюрина была признана виновной и осуждена на два года колонии общего режима по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Суровость наказания шокировала семью Елены и врачей.

В студию программы пришла мама Елены Мисюриной, тоже врач, которая сообщила, что, несмотря на последнее решение суда – освободить ее дочь из-под стражи, она по-прежнему находится в СИЗО. "Никакого объективного доказательства ее вины нет, — убеждена женщина. – Нет, протоколов операции, вскрытия нет. Нет даже патолого-анатомических исследований, которые подтверждали бы вину. Фактически обвинение основано на фальшивом заключении, написанном на бланке Советского Союза".

В свою очередь дочери погибшего Александра Бобкова – Анна и Елена – убеждены, что именно Елена Мисюрина виновна в смерти их отца. Девушки утверждают, что "СМИ все переврали", и правда на их стороне. Девушки рассказали, что подавали жалобы в Департамент здравоохранения, и был выявлен ряд нарушений, в том числе и отсутствие согласия пациента на процедуру. Однако в клинике уверяют, что согласие было.

Среди гостей Андрея Малахова была так же депутат, убежденная, что вина докторов — прежде всего, в том, что они не объяснили родственникам ситуацию, одноклассница Елены Мисюриной, утверждающая, что "медицину задушили".

Одним из самых эмоциональных на этой программе был певец Данко, который, по его словам, сам стал жертвой врачебной ошибки, за которую страдает его маленькая дочь. "Она должна сидеть, — считает артист. — Мы все в опасности! Мне кажется, те врачи, которые выступили в поддержку Мисюриной, просто испугались! Потому что они — такие же убийцы как и она".

В свою очередь врач Леонид Печатников отметил, что "мы не имеем права подвергать сомнению квалификацию судей и прокурора", поблагодарил врачей за поддержку коллеги и попросил оказать максимальную помощь адвокатам. А опытный гематолог Александр Пивник призвал возмущенных гостей, выступающих на стороне дочерей Александра Бобкова, не говорить с врачами на повышенных тонах, "потому что завтра вы придете к нам на коленях". "Любая операция – это риск, — подчеркнул он. — Но если мы не будем рисковать – мы не сможем работать. Врачи начинают бояться лечить из-за опасности нанести вред себе".

На чьей же стороне правда? Имела ли место фатальная ошибка гематолога? И как флэш-моб может изменить ситуацию в российской медицине? Расследование – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".