Предварительная версия взрыва в "Бутово-парке" – нарушение техники безопасности

Началась проверка по факту взрыва газового баллона в жилом комплексе "Бутово-парк". Все произошло в одной из квартир на 20-м этаже. По предварительным данным, там шел ремонт и, возможно, рабочие нарушили технику безопасности. Четверо пострадавших сейчас в больницах, двое — в крайне тяжелом состоянии.

Окно разрушенной квартиры освещается фонарным лучом: это специалисты принимают решение, что делать с поврежденной плитой. Она угрожающе выступает с высоты 20-го этажа, может рухнуть в любой момент, а внизу — люди, машины (их сейчас эвакуируют) и тонкая лента ограждения.

Взрыв произошел около половины четвертого. Сначала хлопок — вниз летят стекла, металл. Затем — огненное пламя вырывается наружу, черный дым ползет вверх. На частично обрушенном балконе остаются двое мужчин — они как-то смогли удержаться.

Пожарные пытаются прорваться во двор, но здесь все занесено снегом. Заставлено автомобилями. Когда спецтехника все-таки заехала, огонь все еще бушевал. Дом обесточили, жильцов попросили выйти. Из разрушенной квартиры на скорой увезли четверых строителей.

Среди обломков оконных рам и битых стекол, разбросанных на детской площадке, обнаружили нераспечатанные пакеты, на которых маркером написано "2,40 на 1,70". В них — полотно, которое используют для натяжных потолков. Это свидетельствует о том, что в квартире шли ремонтные работы.

По предварительной версии, строители нарушили технику безопасности. Возможно, было неисправно газовое оборудование, которое использовали при установке натяжного потолка.

Двое строителей — в крайне тяжелом состоянии, у них обожжено почти 50% тела. Их напарники с легким повреждениями доставлены в ожоговый центр Подольска. Следствие выясняет, какую фирму они представляют. В доме, где произошел взрыв, уже дали свет.

Жильцам пострадавшего подъезда предлагают переночевать в пункте временного размещения. Также неравнодушные соседи готовы забрать их к себе, чтобы пережить тяжелые времена. Такие объявления уже появились на детской площадке.