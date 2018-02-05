Застали врасплох: премьер Дагестана ответит за бюджетные хищения

В Дагестане задержаны первые лица местного правительства — временно исполняющий обязанности председателя, два его зама, а также бывший министр образования. Как сообщили в Следственном комитете, они подозреваются в хищении бюджетных денег, выделенных на социальные программы. Спецбортом ФСБ всех четверых доставили в Москву. В ближайшее время им предъявят обвинения.

В неприступный дворец без окон и дверей бойцы спецназа ФСБ в масках и с автоматами нагрянули утром 5 февраля. Хозяина застали врасплох. Это Абдусамад Гамидов — временно исполняющий обязанности главы правительства Дагестана. Чиновник был растерян и молчалив. Его дом, как выяснилось во время обыска, был начинен оружием и боеприпасами. У Гамидова изъяли два автомата Калашникова и целую коллекцию пистолетов Beretta, ПМ и золотой ТТ. На рукоятках инициалы хозяина. Уголовное дело о крупном хищении бюджетных денег было возбуждено в отношении еще двух членов правительства Дагестана.

"В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявила руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.

Отвечать придется и вице-премьерам с приставкой врио Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову. Последний предстал перед оперативниками в "представительном" наряде — норковая кепка и меховой воротник. К преступной деятельности мог быть причастен и бывший министр образования Шахабас Шахов. По версии следствия, члены правительства Дагестана не один год похищали бюджетные средства, которые были предназначены для реализации социальных программ.

Временно исполняющий обязанности главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, судя по всему, любил жить на широкую ногу. Его дом — неприступное сооружение. Дорожки, вымощенные каменной плиткой, на кованых воротах декоративный орнамент, во внутреннем дворе тоже шик и блеск: фонтаны, на ветвях золотая кормушка для птиц. Видимо, здесь 52-летний премьер любил помечтать и подумать о вечном.

В Москву задержанных доставили спецбортом ФСБ в условиях беспрецедентных мер безопасности. На записи видно, что одному из задержанных Раюдюну Юсуфову оперативники надели специальные наушники и маску — по всей видимости, для того, чтобы он не слышал переговоры силовиков и не видел детали перелета.

Подробности секретной операции появились только под вечер 5 февраля. Еще вечером 4 февраля спецборт ФСБ приземлился в аэропорту Махачкалы. Всю ночь в здании республиканского управления Федеральной службы безопасности проводились совещание и подготовка к секретной операции. Оперативники и бойцы спецназа разделились на несколько групп и разъехались по адресам для следственных действий. Было сделано все, чтобы не произошло никаких утечек.

Эту ночь высокопоставленные задержанные, по данным нашего источника, проведут в московском изоляторе временного содержания на Петровке, 38. А скорее всего, уже 6 февраля им будет избрана мера пресечения.