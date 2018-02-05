Шатов перешел из "Зенита" в "Краснодар" за свой счет

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Олег Шатов до конца нынешнего сезона будет выступать в "Краснодаре" на правах аренды. Клубам удалось договориться о переходе футболиста, который из собственного кармана выплатит "сине-бело-голубым" 25 миллионов рублей.

Кроме того, "Зенит" получит еще 10 миллионов рублей, если Олег Шатов выйдет в составе "Краснодара" в игре против питерской команды в 25-м туре чемпионата России. Футболист присоединится к краснодарцам уже завтра, 6 февраля, сообщает "Спорт-экспресс".

Также стало известно, что летом, когда срок аренды закончится, клуб Сергея Галицкого должен заплатить 5 миллионов евро "сине-бело-голубых", чтобы окончательно выкупить контракт полузащитника.