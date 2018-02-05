Приставы решили отнять у Панина машину и не выпускать из России

Приставы просят суд временно ограничить актера Алексея Панина в правах управления автомобилем и в выезде за пределы России.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Там подчеркнули, что кроме того, в отношении Панина вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника.

В общей сложности, скандально известный актер задолжал государству более 459 тысяч рублей по платежам и административным штрафам. На его счету 248 нарушений правил дорожного движения.

5 февраля представители УФССП России по Москве вместе с сотрудниками ГИБДД установили передвижение автомобиля Панина, который был остановлен на МКАД для составления акта описи и ареста.

Ранее он разместил в Интернете видеоролик, на котором гонял по Москве на BMW, превышая разрешенную скорость и при этом, почти не держась за руль.