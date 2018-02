Евгений Малкин назван лучшим игроком недели в НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвингз" и сборной России Евгений Малкин признан первой звездой игровой недели в чемпионате Национальной хоккейной лиги. В трех матчах российскому форварду удалось забросить шесть шайб и отдать две голевые передачи. Это лучший показатель среди всех игроков НХЛ.

Во встрече с "Сан-Хосе Шаркс" Малкин оформил 12-й в заокеанской карьере хет-трик, став автором победной шайбы. Еще дважды он отличился в игре против "Вашингтон Кэпиталз". Единственная шайба "пингвинов" в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" также оказалась на счету россиянина.

Второй звездой недели назван вратарь "Флорида Пантерз" Харри Сятери. Замкнул тройку лучших нападающий "Вегас Голден Найтс" Райли Смит, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

