Участницу Pussy Riot оштрафовали за прошлогоднюю поддержку режиссера Сенцова

На 20 тысяч рублей оштрафована участница панк-группы Pussy Riot Ольга Борисова за несанкционированную акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Такой вердикт вынес Якутский городской суд.

Акцию в Якутске у исправительной колонии №1 Ольга Борисова и Мария Алехина провели еще 6 августа 2017 года, напоминает "Интерфакс". Они развернули плакат с надписью Free Sentsov. Девушки были задержаны на следующий день и доставлены в Якутский городской суд. Но обеих девушек освободили в зале суда: судья вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков и процессуальных нарушений.

Девушкам инкриминируют нарушение части 4 статьи 5 закона №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Украинский режиссер приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. Этот приговор вынесен в августе 2015 года. Сенцов обвинен в создании на территории Крымского полуострова террористического сообщества.