Комиссия спортсменов ОКР: МОК нарушает принцип равноправия

Члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России выступили с заявлением по поводу решения Международного олимпийского комитета отказать 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее оправданным Спортивным арбитражным судом, в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

В заявлении говорится, что комиссия МОК основывалась на показаниях "одного и того же мошенника", а не на решении Спортивного арбитражного суда и результатах многочисленных допинг-тестов российских спортсменов за последние годы.

"Массовый недопуск чистых российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия", — говорится в опубликованном обращении комиссии спортсменов ОКР.

Напомним, что возглавляет комиссию ОКР олимпийская чемпионка Софья Великая. В ее состав входят заслуженные спортсмены России из различных видов спорта, добившиеся признания на мировой арене – Ольга Брусникина, Екатерина Гамова, Елена Исинбаева, Анастасия Мыскина и многие другие.