"Ми-ми-мишки в космосе": межпланетные приключения на экране смартфона

Издательство "Интерактивный Мульт" выпустило новое мобильное приложение "Ми-ми-мишки в космосе". Это третья игра в серии по мотивам мультсериала о неразлучных друзьях Кеше и Тучке. Первые “Ми-ми-мишки" стали игрой года по итогам 2016 года, а "Ми-ми-мишки — Планета творчества" неоднократно попадали в рейтинги приложений в категории "Дети".

В приложении "Ми-ми-мишки в космосе" мультяшные герои исполнят свою большую мечту и отправятся бороздить просторы космоса: покатаются на ракете, увидят звезды и побывают в невесомости. А управлять путешествием по далеким планетам предстоит ребенку: вместе с любимыми персонажами будет гораздо веселее сделать ряд необычайных открытий, разгадать все загадки и найти новых друзей.

На платформе iOS игра доступна в режиме "дополненной реальности", который позволит поиграть с героями "Ми-ми-мишек" и другими удивительными космическими существами в собственной комнате.

Приложение уже доступно бесплатно в магазинах App Store и Google Play.