Депутат Шаманов: Россия разместила "Искандеры" в Калининграде навсегда

В Калининградской области на постоянной основе размещены ракетные комплексы "Искандер". Это официально подтвердил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Он добавил, что являются целями по первоочередному уничтожению для "Искандеров". Это размещаемая иностранная военная инфраструктура у российских границ.

Для Североатлантического альянса комплексы "Искандер" в Калининградской области — не новость. Но такие шаги не снижают напряженности, подчеркнули в брюссельской штаб-квартире НАТО. О размещении "Искандеров" под Калининградом ранее заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает РИА Новости.

"Это очень серьезный вопрос, — отметила после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. — Я думаю, что также важно отметить, как было несколько минут назад прокомментировано, что русские уже годами перемещают много вооружений в Калининград и из него, поэтому важно выяснить, в частности, что означает это конкретное движение "Искандеров" в Калининград. Это опять временный тип развертывания, или это что-то еще?"

При этом в НАТО добавляют, что развертывание у границ стран Альянса ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности. В Брюсселе ждут от Москвы пояснений. При этом отмечают, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него.

Если размещение на постоянной основе, то это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы, пояснила Даля Грибаускайте.

В Минобороне России 31 января заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М". Здесь построены восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети для базирования комплексов.

В 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада, базирующаяся в Черняховске.

ОТРК "Искандер-М" разработан в "Конструкторском бюро машиностроения", оно входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы". В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Они способны поражать цели на дальности до 500 километров, в том числе реактивные системы залпового огня противника, средства противоракетной и противовоздушной обороны, самолеты и вертолеты противника на аэродромах, командные пункты и объекты инфраструктуры.

Россия стремится надежно защитить свой европейский анклав. В Калининградской области уже развернуты передовые российские системы ПВО — С-400 ("Триумф"), а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Североатлантический альянс и литовская армия должны будут выработать ответ на размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер", заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. При этом литовский министр признал, что размещение "Искандеров" в Калининграде – это дополнительный факт укрепления российского военного потенциала в регионе, но при этом Москва никаких международных договоров не нарушала.

"Это для НАТО — дополнительная головная боль и вынуждает искать ответные решения", — констатировал Кароблис.