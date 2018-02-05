Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 февраля 201822:21

Депутат Шаманов: Россия разместила "Искандеры" в Калининграде навсегда
Читайте нас в Telegram

В Калининградской области на постоянной основе размещены ракетные комплексы "Искандер". Это официально подтвердил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Он добавил, что являются целями по первоочередному уничтожению для "Искандеров". Это размещаемая иностранная военная инфраструктура у российских границ.

Для Североатлантического альянса комплексы "Искандер" в Калининградской области — не новость. Но такие шаги не снижают напряженности, подчеркнули в брюссельской штаб-квартире НАТО. О размещении "Искандеров" под Калининградом ранее заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает РИА Новости.

"Это очень серьезный вопрос, — отметила после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. — Я думаю, что также важно отметить, как было несколько минут назад прокомментировано, что русские уже годами перемещают много вооружений в Калининград и из него, поэтому важно выяснить, в частности, что означает это конкретное движение "Искандеров" в Калининград. Это опять временный тип развертывания, или это что-то еще?"

При этом в НАТО добавляют, что развертывание у границ стран Альянса ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности. В Брюсселе ждут от Москвы пояснений. При этом отмечают, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него.

Если размещение на постоянной основе, то это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы, пояснила Даля Грибаускайте.

В Минобороне России 31 января заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М". Здесь построены восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети для базирования комплексов.

В 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада, базирующаяся в Черняховске.

ОТРК "Искандер-М" разработан в "Конструкторском бюро машиностроения", оно входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы". В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Они способны поражать цели на дальности до 500 километров, в том числе реактивные системы залпового огня противника, средства противоракетной и противовоздушной обороны, самолеты и вертолеты противника на аэродромах, командные пункты и объекты инфраструктуры.

Россия стремится надежно защитить свой европейский анклав. В Калининградской области уже развернуты передовые российские системы ПВО — С-400 ("Триумф"), а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Североатлантический альянс и литовская армия должны будут выработать ответ на размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер", заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. При этом литовский министр признал, что размещение "Искандеров" в Калининграде – это дополнительный факт укрепления российского военного потенциала в регионе, но при этом Москва никаких международных договоров не нарушала.

"Это для НАТО — дополнительная головная боль и вынуждает искать ответные решения", — констатировал Кароблис.

Коротко

23:17

Курс евро впервые в текущем году превысил отметку в 71 рубль

21:58

Правительство Дагестана отправили в отставку

19:09

На Мальдивах введено чрезвычайное положение

18:05

В кафе на юго-востоке Москвы произошла перестрелка

16:26

На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина

16:08

Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину

16:01

В ЖК в подмосковном Бутове взорвался газ

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Отстреливался до последнего патрона: пилот Су-25 представлен к званию Героя России

Отстреливался до последнего патрона: пилот Су-25 представлен к званию Героя России

2 часа назад
Правительство Дагестана отправили в отставку

Правительство Дагестана отправили в отставку

1 час назад
Леонид Рошаль о деле гематолога Елены Мисюриной: она не убийца, она врач

Леонид Рошаль о деле гематолога Елены Мисюриной: она не убийца, она врач

45 минут назад
Буйство погоды: на смену снегопадам идет самый холодный день зимы

Буйство погоды: на смену снегопадам идет самый холодный день зимы

2 часа назад
Предварительная версия взрыва в "Бутово-парке" – нарушение техники безопасности

Предварительная версия взрыва в "Бутово-парке" – нарушение техники безопасности

2 часа назад
Приставы решили отнять у Панина машину и не выпускать из России

Приставы решили отнять у Панина машину и не выпускать из России

2 часа назад
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России

Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России

6 часов назад
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"

ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"

8 часов назад
Дело Елены Мисюриной: роковая ошибка или запугивание врачей

Дело Елены Мисюриной: роковая ошибка или запугивание врачей

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце

14 часов назад
Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

7 часов назад
10 самых дорогих новостроек России

10 самых дорогих новостроек России

11 часов назад
Навального подозревают в избиении полицейских

Навального подозревают в избиении полицейских

11 часов назад
МОК подозревают в том, что им руководят спонсоры

МОК подозревают в том, что им руководят спонсоры

3 часа назад
10 самых спортивных регионов России

10 самых спортивных регионов России

12 часов назад
Депутат Шаманов: Россия разместила "Искандеры" в Калининграде навсегда

Депутат Шаманов: Россия разместила "Искандеры" в Калининграде навсегда

1 час назад
"Ми-ми-мишки в космосе": межпланетные приключения на экране смартфона

"Ми-ми-мишки в космосе": межпланетные приключения на экране смартфона

1 час назад
Участницу Pussy Riot оштрафовали за прошлогоднюю поддержку режиссера Сенцова

Участницу Pussy Riot оштрафовали за прошлогоднюю поддержку режиссера Сенцова

2 часа назад
Запрещенную "Смерть Сталина" покажут в Белоруссии

Запрещенную "Смерть Сталина" покажут в Белоруссии

3 часа назад
Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин

Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин

3 часа назад
Признанная мертвой собака вернулась в семью после 10-летней разлуки

Признанная мертвой собака вернулась в семью после 10-летней разлуки

3 часа назад
На Мальдивах введено чрезвычайное положение

На Мальдивах введено чрезвычайное положение

4 часа назад
"Почта России" будет выдавать посылки без бумажного извещения

"Почта России" будет выдавать посылки без бумажного извещения

4 часа назад
60 минут. Список возвращенцев

60 минут. Список возвращенцев

4 часа назад
72
Формула-1. Вместо девушек пилотов на старт теперь будут выводить дети

Формула-1. Вместо девушек пилотов на старт теперь будут выводить дети

4 часа назад
В Словакии одно из самых уродливых зданий в мире признали памятником культуры

В Словакии одно из самых уродливых зданий в мире признали памятником культуры

4 часа назад
На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым

На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым

4 часа назад
Пентагон где-то потерял почти миллиард долларов

Пентагон где-то потерял почти миллиард долларов

4 часа назад
Роструд считает погоду уважительной причиной опоздания на работу

Роструд считает погоду уважительной причиной опоздания на работу

5 часов назад
Российским артистам предложили гастролировать на Украине в железных клетках

Российским артистам предложили гастролировать на Украине в железных клетках

5 часов назад
Крупное исследование действия мобильников на организм вновь дало неоднозначный результат

Крупное исследование действия мобильников на организм вновь дало неоднозначный результат

5 часов назад
В кафе на юго-востоке Москвы произошла перестрелка

В кафе на юго-востоке Москвы произошла перестрелка

5 часов назад
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"

Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"

5 часов назад
Официально представлено новое поколение Mercedes-Benz A-Class

Официально представлено новое поколение Mercedes-Benz A-Class

5 часов назад
Lada Xray получил несколько новых важных опций

Lada Xray получил несколько новых важных опций

5 часов назад
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений

Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений

6 часов назад
"Что ты провоцируешь?!": недовольный посетитель выстрелил в охранника московского ресторана

"Что ты провоцируешь?!": недовольный посетитель выстрелил в охранника московского ресторана

6 часов назад
Новые "Звездные войны" - про молодость Хана Соло. Первое видео

Новые "Звездные войны" - про молодость Хана Соло. Первое видео

6 часов назад
Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж

Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж

7 часов назад
Роксана Бабаян нашла силы рассказать о жизни с Михаилом Державиным после его ухода

Роксана Бабаян нашла силы рассказать о жизни с Михаилом Державиным после его ухода

7 часов назад
Замполиты возвращаются в армию

Замполиты возвращаются в армию

8 часов назад
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель

Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель

8 часов назад
Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам

Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам

10 часов назад
Квартира с "сюрпризом": что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка

Квартира с "сюрпризом": что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка

10 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

10 часов назад
1 562
Снегопад века. Фотолента

Снегопад века. Фотолента

10 часов назад
У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения

У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения

10 часов назад
Татьяна Константинова: я не занимаюсь благотворительностью

Татьяна Константинова: я не занимаюсь благотворительностью

11 часов назад
Как отпроситься в уборную во время обеда с Елизаветой II: секреты королевского этикета

Как отпроситься в уборную во время обеда с Елизаветой II: секреты королевского этикета

11 часов назад
"Идеальный враг" для идеального детектива

"Идеальный враг" для идеального детектива

11 часов назад
Драма человеческой смертности: Александр Сладковский представит свое исполнение "Реквиема" Верди

Драма человеческой смертности: Александр Сладковский представит свое исполнение "Реквиема" Верди

02.02.2018 12:20
Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

02.02.2018 16:48