Еще четверо российских артистов попали в черный список на Украине

Минкульт Украины внесло в черный список лиц, "угрожающих нацбезопасности", еще четырех российских деятелей культуры. В обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.

Как напоминает РИА Новости, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений совета Национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Данный черный список постоянно обновляется. Изначально в него входили 43 российских артиста. На прошлой неделе перечень пополнили поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.