Баскетбол. ЦСКА разгромил "Химки" в матче Единой лиги ВТБ

В центральной встрече дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА обыграли соперников из подмосковных "Химок" со счетом 90:71. У победителей самым результативным игроком оказался Нандо де Коло, набравший 24 очка. У проигравших лучшим стал Алексей Швед с 18 баллами.

Встреча прошла на домашней площадке московских армейцев. Стоит отметить, что эта победа стала для ЦСКА 12-й в 14 последних играх. "Химки" в нынешнем сезоне потерпели шестое поражение.

Армейцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице. "Химки" расположились на пятом месте.