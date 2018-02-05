Правительство Дагестана отправили в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

Как передает РИА Новости, в указе отмечается, что временное исполнение обязанностей премьер-министра региона возлагается на Анатолия Карибова – до сформирования нового состава кабинета министров.

С конца января в Дагестане работает специальная комиссия из Москвы, которая задержала мэра Махачкалы Мусы Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова.

5 февраля в Следственном комитете РФ проинформировали о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц".

Всех их обвиняют в похищении финансовых средств, выделенных на соцпрограммы.