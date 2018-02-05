Леонид Рошаль о деле гематолога Елены Мисюриной: она не убийца, она врач

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Дело врача Мисюриной 46 минут назад
Леонид Рошаль о деле гематолога Елены Мисюриной: она не убийца, она врачЧитайте нас в Telegram
"Она не убийца, она доктор". Слова главы национальной медицинской палаты Леонида Рошаля прозвучали на заседании Мосгорсуда в защиту гематолога Елены Мисюриной. Известный детский врач просил выпустить коллегу из СИЗО под подписку о невыезде. Поручился лично и даже предложил себя в качестве залога. Дело Мисюриной он посчитал травлей врачебного сообщества. В январе гематолога признали виновной в смерти пациента. В материалах дела — проведенная Мисюриной процедура биопсии, во время которой берется образец костного мозга. Больной скончался через несколько дней после этого анализа в частной клинике. Следствие уверено: гематолог нарушила кровеносную систему пациента, который к тому же страдал от онкологии. За врачебную ошибку присудили два года колонии общего режима. Но за Елену Мисюрину вступились другие медики, даже хэштег специальный запустили — #яеленамисюрина. И добились пересмотра дела, а теперь еще и освобождения из-под стражи.
"Я предлагаю себя посадить в эту клетку и освободить Мисюрину, — заявил в суде доктор Рошаль. — Сейчас происходит необъяснимая травля врачебного сообщества".
5 февраля в зале суда невероятно много людей — дело резонансное. В зале — знаменитый доктор президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который стал поручителем и выступил с проникновенной речью. 22 января 2018 года Елене Мисюриной изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, сегодня суд постановил освободить ее в зале суда.
"Освободить Мисюрину Елену Николаевну из-под стражи в зале суда, ходатайство защиты и прокуратуры удовлетворить", — зачитывает вердикт судья.
Происходящее все присутствующие воспринимают как торжество справедливости. История с врачом гематологом, пациент которой скончался через три дня после проведенной биопсии, стала очень громкой. Проходила и акция с хэштегом #яеленамисюрина, собирали подписи в интернете. Сравнивали происходящее с делом врачей в сталинские время. Даже так!
"И нас, конечно, волнует тот вал преследований врачей, который идет сегодня со стороны следственных органов, со стороны судей, среди адвокатов. Когда создаются специальные фирмы, которые выискивают любые мелкие недочеты и потом упрашивают родителей или родственников, выставляют миллионы штрафов. Я не знаю, знаете ли вы все или нет, что сегодня вот по этому делу было выставлен штраф 17 миллионов рублей", — подчеркнул президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
"Я видел ее глаза, когда посещал ее в камере. Она хотела быстрее увидеться с семьей, быстрее начать лечить", — говорит об обвиняемой Мисюриной член общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Врач Мисюрина опытная. Восемь тысяч трипанобиопсий на ее счету, и конечно, злого умысла в ее действиях не было. Мисюрину приговорили к тюремному заключению за "нарушение методики, тактики, техники процедуры".
История не о том, виновен или не виновен. История о справедливости, о том, насколько сурово можно наказать врача. За Мисюрину вступилось все врачебное сообщество, чиновники, юристы.
"Она добросовестная. Она давно врач, она многодетная мать. Я не вижу смысла ее сажать в тюрьму", — говорит юрист Максим Суров.
Мы все с вами сталкиваемся с медиками в течение жизни. Мы идем в медицинский кабинет с трепетом, со страхом получаем результаты анализов. От человека в белом халате зависит здоровье, работоспособность, жизнь. И сколько бы ни говорили, что врач учится долго, получает мало, работает много, перед любым врачом пациент беззащитен. Потому что можно подать в суд, и его выиграть, но вырванный, например, здоровый зуб, уже не вернешь.
"Действительно, не будем наказывать бедного доктора, у нас некому работать. Логика простая. У нас есть Конституция, где написано, что все равны перед судом, — напоминает адвокат по вопросам медицинского права, эксперт Лиги защитников пациентов Дмитрий Айвазян. — Почему у нас врачебная корпорация должна быть ровнее?"
Сейчас огромное количество дел поступает к адвокатам. Пациенты, которые лишились здоровья, родственники умерших подают в суд на врачей. Резонансным становится ничтожный процент этих историй. Многого мы не знаем. Выяснить, насколько виновен врач в том или ином случае, очень сложно. Сегодня Рошаль сказал, что не все судебно-медицинские эксперты оказываются квалифицированными".
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