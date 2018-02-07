300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

Крупнейшая театральная программа страны "Большие гастроли" в этом году снова планирует установить исторический рекорд — почти 300 театров выступят во всех 85 регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2 000.

В рамках "Больших гастролей" во многих городах страны при поддержке Фестиваля искусств АРТ-ОКНО, благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" пройдет также образовательная программа (театральный менеджмент, журналистика и технологии).

В нескольких регионах часть билетов на спектакли будет распространяться бесплатно. "С "Большими гастролями" у нас совпадают задачи: мы организовываем гастроли самостоятельно и тоже ориентированы на малые города, делать это в партнерстве намного легче", — отметила на пресс-конференции Фатима Мухомеджан, заместитель директора Фонда "Искусство, наука и спорт".

По инициативе ректора ГИТИСа Григория Заславского будет сформирован отдельный спецпроект по сотрудничеству с ведущими театральными вузами страны. Они получат возможность не только показать свои дипломные работы на больших театральных сценах, но и познакомить руководство театров с молодыми талантливыми актерами.

"Большие гастроли" становятся тотальными", – заявил 1 февраля на пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, подчеркнув, что такого глобального проекта на федеральном уровне не было даже в Советском Союзе.

Основная часть программы стартует только в апреле, но первые гастроли начнутся уже в ближайшее время. Планы приоткрыл директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок: "Через неделю мы едем в Санкт-Петербург. А помимо этого у нас два серьезных проекта: в июне — июле — Омск и в апреле — мае — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Владивосток, там мы покажем порядка 17 названий".

У Московского Губернского театра также большие планы ‒ охватить гастролями Поволжье, показать самые масштабные постановки. "Вывозятся спектакли большие. На последней нашей премьере "Вишневый сад" были представители гастрольного центра, они сказали: "Господи, как мы это теперь вывезем?!". Что очень приятно, надо соответствовать Вахтанговскому театру", ‒ считает художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Елена Булукова, генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности добавила, что в этом году к "Большим гастролям" присоединится много новых театров – например, Театр имени Моссовета, "Современник" и МХАТ имени Горького. "В планах также продолжать знакомить нашего зрителя с зарубежными русскими театрами. Из новостей этого года — к нам в Россию приедет Русский театр из Узбекистана и Кишиневский театр, зарубежное сотрудничество будет активно развиваться2, — добавила она.

Полное расписание "Больших гастролей-2018" и все подробности о специальных проектах будут размещены на официальных ресурсах программы в Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.