Кларенс Зеедорф стал главным тренером испанского "Депортиво"

Известный в прошлом футболист сборной Голландии Кларенс Зеедорф назначен главным тренером "Депортиво". 41-летний специалист подписал контракт с испанским клубом до конца сезона. 4 февраля был уволен возглавлявший команду Кристобаль Паррало за неудовлетворительные результаты в чемпионате Испании.

Зеедорф ранее работал тренером в итальянском "Милане" и китайском "Шэньчжэне". Однако особых успехов с этими клубами не добился. Помимо выступлений за сборную Голландии, Кларенс защищал цвета голландского "Аякса", итальянских "Сампдории", "Интера", "Милана" и испанского "Реала". Он завершил карьеру футболиста в 2014 году, сообщает ТАСС.

В настоящий момент "Депортиво" в чемпионате Испании занимает 18-е место, набрав 17 очков после 22 встреч.