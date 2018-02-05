Российско-белорусский семинар для тележурналистов прошел в Великом Новгороде

В Великом Новгороде прошел российско-белорусский семинар для тележурналистов, передает телеканал "Россия 24". В его работе приняли участие сотрудники федеральных и региональных телеканалов, а также коллеги из республики Беларусь. Своим опытом поделились работники канала "Россия 24".

Сообщество журналистов и блогеров "Друзья-сябры" существует уже второй год. Ранее проект в основном ориентировался на пишущих журналистов, а теперь развивается и телевизионное направление. Следующая встреча в рамках содружества запланирована на май этого года в Калининграде.