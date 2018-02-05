Хоккеисты сборной России вылетели на Игры с большой задержкой

Мужская сборная России по хоккею с шайбой в течение полутора часов не могла вылететь из аэропорта "Шереметьево". Задержка рейса в Южную Корею оказалась связана с последствиями снегопада в Москве. Напомним, что российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Команда Олега Знарка должна была улететь на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею до 21:00 по московскому времени. Однако из-за снегопада самолет оказался на взлетно-посадочной полосе в 22:30, сообщает "Спорт-экспресс".

Напомним, что сборная России 10 февраля проведет выставочную игру с хозяевами Олимпиады – командой Южной Кореи. Ранее стало известно, что российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.