Майкл Пенс в ходе поездки на Игры сможет встретиться с представителями КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вице-президент Майкл Пенс в ходе визита в Южную Корею сможет встретиться с должностными лицами из КНДР. Шеф американской дипломатии рассказал об этом на пресс-конференции в Лиме, сообщает ТАСС.

Пенс посетит Олимпиаду, которая будет проходить в южнокорейском Пхенчхане. Комментируя возможность его встречи с представителями Северной Кореи, Тиллерсон сказал: "Просто посмотрим. Посмотрим, что произойдет".