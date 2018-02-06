Снегопад в Москве: коммунальные службы работают круглосуточно

В большинстве регионов Центральной России полностью восстановлено энергоснабжение, которое было нарушено из-за мощного снегопада, передает телеканал "Россия 24". Москва тем временем приводит себя в порядок. За выходные в столице выпало полторы месячных нормы осадков. Рекорд за сто лет.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. За два дня коммунальщики вывезли с улиц Москвы почти два миллиона кубометров снега. Его доставляют на специальные снегоплавильные пункты.