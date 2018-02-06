Бывшего врача сборной США по гимнастике поместят в одиночную камеру

Экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, возможно, поместят в одиночную камеру. Об этом пишет газета Detroit Free Press со ссылкой на представителя компании Federal Prison Consultant Эдварда Бейлса.

Как сообщалось ранее, 5 февраля Нассар получил новый приговор за сексуальное насилие в отношении спортсменок элитном спортклубе Twistars. Срок тюремного заключения по решению суда округа Итон в штате Мичиган составляет от 40 до 125 лет.

В одиночной камере Нассар будет находиться в целях безопасности. По словам Бейлса, бывший врач либо сам попросит поместить его туда, либо такое решение примет тюремная администрация, чтобы избежать нападений на него других заключенных.

До этого Нассар получил еще два срока, напоминает ТАСС. В конце января суд Лансинга в штате Мичиган приговорил его к заключению на срок от 40 до 175 лет за домогательства. В 2017 году его приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.