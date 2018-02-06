Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

На стадионе "Арена Стожице" состоялась четвертьфинальная игра чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Словении. Встреча получилась очень упорной. Лишь во втором тайме россиянам удалось открыть счет, а затем и удвоить преимущество. Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы.

В первом тайме зрители забитых мячей так и не дождались. А вот после перерыва футболисты нашей команды сумели размочить счет в этой встрече. Россиянам удалась молниеносная атака на 7-й минуте второго тайма. Эдер Лима уже забивал практически в пустые ворота.

Все оставшееся время хозяева турнира пытались отыграться. Однако вратарь сборной России не позволил словенским футболистам сравнять счет в этом матче. В самой концовке Робиньо забил второй мяч в ворота соперника. Таким образом, россияне вышли в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, где 8 февраля встретятся с победителем пары Португалия — Азербайджан.

Ранее в Любляне состоялся еще один четвертьфинальный матч. Сборная Казахстана оказалась сильнее сербской команды со счетом 3:1. В полуфинале казахстанских футболистов ждет встреча с победителем пары Испания – Украина.