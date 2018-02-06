New York Times требует рассекретить ордер о слежке за экс-советником штаба Трампа

Издание New York Times требует рассекретить ордер, выданный судом на слежку за бывшим советником штаба Трампа Картером Пейджем. Требование уже отправлено в специальный секретный суд по делам слежки за иностранными гражданами – FISA. Этот суд, образованный в 1978 году, регулирует слежку на американской территории, в том числе – перехват электронных сообщений и звонков. Его документы никогда не были обнародованы. Требования New York Times соответствуют закону США о раскрытии информации, передает РИА Новости.

ФБР получило от суда ордер на слежку за Пейджем после скандала, разразившегося вокруг компрометирующего досье на Дональда Трампа. Информация для досье поступала от штаба Клинтон и госдепартамента, а платили за него демократы – такими сведениями располагают республиканцы. Они опасаются, что, если для выдачи ордера не было достаточных оснований, это свидетельствует о нарушениях со стороны ФБР.

Досье на Трампа составлялось исследовательской фирмой Fusion GPS по заказу демократов и противников миллиардера среди республиканцев. Туда вошли данные о скандалах, связанных с бизнесом Трампа, а также перечень его слабостей. Бывший агент МИ-6 Кристофер Стил, нанятый для работы над досье, рассказал, что компромат на Трампа есть также у "российских агентов".

Досье, опубликованное на BuzzFeed, получило категорическое опровержение от Белого дома. Сам сайт BuzzFeed заявил, что не имеет отношения к содержанию публикации.

Ранее Пейдж давал конгрессу США показания о своих поездках в Россию. Он участвовал в деятельности предвыборного штаба на добровольных началах, а свою роль в кампании объяснял тем, что часто бывал в небоскребе Трампа и его штаб-квартире, а также обедал в местных кафе. С самим Трампом Пейдж не встречался и никакой роли в его предвыборном штабе не играл. Конгресс США безуспешно пытается выявить "русский след" в американских выборах, хотя этому нет никаких доказательств.

Картер Пейдж, исповедующий католицизм, обвиняет "режим Обамы и Клинтон" в преследованиях по религиозному признаку. Он думает, что именно за свою веру подвергался слежке при бывшем президенте США.