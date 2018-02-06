Индекс Доу - Джонса рухнул на полторы тысячи пунктов

Американский фондовый индекс Доу - Джонса рухнул более чем на полторы тысячи пунктов, передает телеканал "Россия 24". Основной показатель промышленной активности в Штатах опускался более, чем на шесть процентов.

Это самое большое падение за день за всю историю.

Другие основные индексы — Nasdaq и S&P 500 — потеряли около четырех процентов. Причем в это время американский президент Дональд Трамп докладывал об успехах в экономике. По мнению экспертов, панические продажи на рынках вызвали слухи о сильном росте инфляции.