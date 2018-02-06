"Челси" разгромили второй раз подряд в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" в гостях крупно уступил "Уотфорду" в матче 26-го тура английской футбольной премьер-лиги. Хозяева поля четырежды праздновали успех в матче. Гости же сумели отличиться лишь раз. Большую часть игры "синие" провели в меньшинстве после удаления Тьемуа Бакайоко.

На 30-й минуте первого тайма футболист "Челси" Тьемуа Бакайоко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. После удаления Трой Дини еще до перерыва с пенальти открыл счет в этой встрече.

На 82-й минуте Эден Азар вернул "Челси" в игру. Однако концовка матча стала настоящим кошмаром для лондонского клуба. Дарил Янмат, Жерар Деуофеу и Роберто Перейра сделали счет неприличным для гостей – 4:1 в пользу хозяев.

Для "синих" это уже второе крупное поражение подряд в английском чемпионате. В 25-м туре футболисты "Челси" дома были разгромлены "Борнмутом" со счетом 0:3, сообщает РИА Новости.