Истек срок домашнего ареста Михаила Саакашвили

Срок ночного домашнего ареста Михаила Саакашвили истек в ночь с 5 на 6 февраля. Также потеряли силу ограничения на выезд бывшего президента Грузии на выезд из Киева.

Мера пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста в ночное время была избрана Апелляционным судом Киева 26 января, напоминает агентство "Интерфакс". Лидер "Руха новых сил" отбывал арест в съемной квартире. Его также обязали являться на следственные действия после получения повестки.

Теперь, по истечении срока действия меры пресечения, Саакашвили может покидать свою квартиру по ночам и имеет право выезжать из Киева, но он по-прежнему обязан являться на следственные действия по первому требованию прокурора, следователя или судьи.

Адвокат экс-президента Грузии считает, что решение не продлевать арест может означать, что власти Киева пытаются "очистить" статус политика и подготовить его экстрадицию из Украины в Грузию.