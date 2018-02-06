Канадцы споют гендерно-нейтральный гимн на Играх в Пхенчхане

Канадские спортсмены впервые исполнят гендерно-нейтральный вариант гимна на Олимпийских играх в Южной Корее. Ранее Сенат Канады одобрил законопроект, изменяющий строчку гимна "Патриотизм – удел твоих сынов" на "Патриотизм – удел всех нас".

При этом французский вариант гимна не претерпит изменений, поскольку в нем отсутствуют слова, различающиеся по гендерному признаку. Данный законопроект должен подписать генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, чтобы он стал законом, сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.