Экстрадированному в США Левашову не дают связаться с близкими

Россиянину Петру Левашову, которого экстрадировали из Испании в США, не дают позвонить близким. Обвиняемый в киберпреступлениях Левашов сейчас находится в изоляторе, пишут "Известия" со ссылкой на его супругу Марию и адвоката Игоря Литвака.

В изоляторе Левашов находится с вечера 2 февраля. Его не выпускают на прогулку, не дают читать газеты и разговаривать с другими заключенными, сообщил Литвак. До сих пор даже душ не разрешили принять. Россиянин сидит в камере круглосуточно. Причины никто не объясняет. "Это незаконно, и я бы назвал это пыткой", — заявил адвокат.

Жена Петра Левашова Мария рассказала, что не может поговорить с мужем с момента его экстрадиции в Америку.

Как сообщалось ранее, власти США обвиняют гражданина РФ в интернет-мошенничестве и хакерских атаках, а также создании ботнет-сети Kelihos, с помощью которой осуществлялась рассылка спама и незаконный сбор данных. В Америку Левашова экстрадировали 2 февраля. В штате Коннектикут он предстал перед судом, где заявил о своей невиновности.