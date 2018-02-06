В КНДР из-за санкций ухудшается гуманитарная ситуация

Из-за санкций против Северной Кореи в стране ухудшается гуманитарная ситуация. Об этом журналистам в Нью-Йорке заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, пишет ТАСС. Посол выступил с докладом на закрытом заседании комитета Совбеза ООН, который следит за выполнением санкций в отношении Пхеньяна.

Практически невозможно доставить "страдающему северокорейскому населению" продовольствие, а также лекарства и оборудование для лечения онкологических больных, отметил Мацегора. На заседании посол выдвинул предложения, как улучшить ситуацию. В частности, он призвал комитет не только выступать в роли полицейского, контролирующего выполнение санкций, но и оказывать помощь в доставке гуманитарной помощи.