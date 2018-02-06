Путин наградил Шубенкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков был награжден президентом РФ Владимиром Путиным медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. На официальном портале правовой информации был опубликован соответствующий указ.

Аналогичной награды был удостоен и тренер спортсмена Сергей Клевцов. В документе говорится, что Шубенков и Клевцов получили награды "за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу", сообщает ТАСС.

Напомним, что Сергей Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. В 2017 году на той же дистанции он завоевал серебряную медаль. Есть в его копилке и бронза мирового первенства (2013). Кроме того, он дважды побеждал на чемпионате Европы (2012, 2014).

В истории советской и российской мужской легкой атлетики Сергей Шубенков является единственным спортсменом, завоевавшим золото чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами.