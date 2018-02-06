Сына Фиделя Кастро похоронили в Гаване

Сына Фиделя Кастро похоронили в ГаванеЧитайте нас в Telegram
Старший сын Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, 4 февраля был похоронен на гаванском кладбище имени Колумба, пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, 1 февраля 68-летний сын лидера Кубинской революции совершил самоубийство. Несколько месяцев он страдал от тяжелой депрессии и находился под наблюдением медиков. Сначала Кастро-младшего лечили в госпитале, затем перевели на амбулаторный режим.
На похоронах присутствовали близкие и друзья Кастро Диаса-Баларта, а также, согласно некоторым источникам, высокопоставленные члены кубинского правительства, отмечает ТАСС. Его похоронили в мавзолее кубинской Академии наук. На могиле из черного мрамора лежало много цветов, в основном белых роз, сообщает агентство EFE.
Кастро-младший в последние годы жизни был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.
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