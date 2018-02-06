Замглавы МИД России: переговоры с Японией о Курилах значительно продвинулись

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов отметил, что на переговорах с японской стороной о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах отмечается прогресс.

Свое заявление замглавы российского МИД сделал перед началом переговоров с Такэо Мори, заместителем министра иностранных дел Японии, передает ТАСС.

Моргулов отметил позитивный настрой обеих сторон, а также то, что в вопросе о Курильских островах "налицо осязаемое движение вперед". Он рассказал, что на высшем уровне были определены пять приоритетных направлений. Кроме того, в рамках рабочих групп ведется предметный разговор о проектной деятельности. И российская, и японская стороны стремятся найти взаимовыгодные, отвечающие общим интересам схемы ведения коммерческой деятельности на островах.

В свою очередь, Такэо Мори заявил, что настроен на откровенную дискуссию. Целью японской стороны является заключение мирного договора и "мудрое продвижение договоренностей", которые были достигнуты в переговорах Владимира Путина и Синдзо Абэ во время визита японского премьера в Россию.

Один из шагов к мирному договору между Японией и Россией – совместная экономическая деятельность на Курилах. Однако стороны пока не договорились о том, в рамках какого законодательства будут осуществляться совместные проекты. Москва считает, что для этого должны использоваться российские законы, а Токио хочет создать специальную законодательную схему, которая будет работать на островах.