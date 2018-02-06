Комиссия МОК обнаружила новых российских атлетов, связанных с допингом

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Валери Фурнейрон выявила еще нескольких спортсменов из России, которые были связаны с допингом. Ранее их имена не упоминались в докладах организации. Об этом стало известно во время выступления Фурнейрон на сессии МОК.

"Мы исключили (из заявки на ОИ-2018) 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах", — цитирует Фурнейрон ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, МОК не стал приглашать на Олимпийские игры в Пхенчхан 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом. Это решение было принято единогласно.